Шипачев стал лучшим ассистентом СКА за всю историю

Нападающий СКА Вадим Шипачев стал лучшим ассистентом клуба за всю историю. Во вчерашнем матче с "Магниткой" (2:1 2ОТ) он сделал 192-ю голевую передачу в 267-й игре. Предыдущим рекордсменом был Максим Сушинский, который сделал 191 пас в 475 матчах. Шипачев 92 раза ассистировал партнерам в равных составах, 98 – в большинстве и дважды, когда СКА играл в меньшинстве.

Напомним, что все основные клубные рекорды по голевым передачам принадлежат Шипачеву, причем три из них он установил в этом сезоне: общее количество передач – 63 (серия продолжается), в регулярном чемпионате – 50, за один матч – 5. Также он является совладельцем рекорда по голевым передачам в плей-офф – 15 (в 2015 году Шипачев и Артемий Панарин имели одинаковый результат). На данный момент на его счету 13 передач в розыгрыше Кубка Гагарина.