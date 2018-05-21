Шипачев рассказал, почему выбрал "Динамо"

Нападающий "Динамо" Вадим Шипачев рассказал, почему решил перебраться из СКА в "Динамо". Ранее стало известно, что 31-летний россиянин подписал контракт с бело-голубыми на два года.

- Несколько команд вышли на моего агента с предложениями, но взвесив все "за" и "против" мы с семьей приняли решение, что "Динамо" - самый наилучший вариант, клуб с богатой историей и победными традициями, - приводит официальный Инстаграм клуба слова Шипачева. - Не сомневаюсь, что после трудных сезонов "Динамо" будет бороться за самые высокие места. Будем работать и надеюсь, у нас все получится.

Отметим, что в прошлом сезоне нападающий успел сыграть в НХЛ и КХЛ. За океаном он сыграл в составе "Вегаса" три матча и забросил одну шайбу, после чего вернулся в СКА. За питерский клуб Шипачев провел 36 матчей и набрал 36 (13+23) очков.