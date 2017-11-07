12:56 | Хоккей — КХЛ

Шипачев провел первую тренировку на базе СКА


Сегодня нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев провел первую тренировку на базе СКА "Хоккейный город". Занятие продолжалось около двух часов. Отметим, что из здания спортивного центра Шипачев вышел с белым свитером СКА в руках.

Напомним, что 30-летний россиянин перебрался в "Вегас" весной 2017 года, подписав контракт на два года на 9 миллионов долларов. В НХЛ Шипачев провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован. 

Ранее сообщалось, что Шипачев расторгнет контракт с клубом и вернется в Россию. Но официально соглашение с "Рыцарями" еще не утратило силу.

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Материалы других СМИ
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