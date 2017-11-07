Сегодня нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев провел первую тренировку на базе СКА "Хоккейный город". Занятие продолжалось около двух часов. Отметим, что из здания спортивного центра Шипачев вышел с белым свитером СКА в руках.

Напомним, что 30-летний россиянин перебрался в "Вегас" весной 2017 года, подписав контракт на два года на 9 миллионов долларов. В НХЛ Шипачев провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован.

Ранее сообщалось, что Шипачев расторгнет контракт с клубом и вернется в Россию. Но официально соглашение с "Рыцарями" еще не утратило силу.

Шипачев провел первую тренировку на базе СКА pic.twitter.com/TBkXbe1iXt – Спорт-Экспресс (@sportexpress) 7 ноября 2017 г.

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