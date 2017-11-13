Шипачев отправился на выезд вместе со СКА

СКА отправился на выездную серию матчей, которая пройдет на Дальнем Востоке, информирует пресс-служба армейцев. 14 ноября петербуржцы сыграют с "Адмиралом", 16 – с "Амуром", а 18 – в Шанхае с хоккейным клубом "Куньлунь". Начало всех встреч – в 12:30 по московскому времени.

На выезд отправились следующие игроки:

Вратари: Игорь Шестеркин, Микко Коскинен, Сергей Коробов.

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Андрей Зубарев, Давид Рундблад, Егор Рыков, Динар Хафизуллин, Патрик Херсли, Егор Яковлев.

Нападающие: Александр Барабанов, Иван Володин, Никита Гусев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Максим Карпов, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Денис Орлович-Грудков, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Вадим Шипачев.

Ранее Шипачев расторг контракт с "Вегасом". В НХЛ он провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован.

Соглашение хоккеиста со СКА рассчитано до конца сезона-2017/18. Напомним, Шипачев выступал за петербуржцев с 2013 по 2017 год.