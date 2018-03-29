Шипачев не попал в состав СКА на первый матч серии с ЦСКА

Форвард СКА Вадим Шипачев остался вне заявки команды на первый матч финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА. 31-летний нападающий в этом розыгрыше плей-офф принял участие в 9 играх, набрав 8 (4+4) очков.
Место в воротах питерцев займет Микко Коскинен. Первое звено команды Олега Знарка выглядит следующим образом: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков - Сергей Калинин, Ярно Коскиранта, Илья Ковальчук.
Первый матч серии до четырех побед между СКА и ЦСКА состоится сегодня, 29 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Последующие игры серии состоятся 31 марта, 2, 4, 6, 8 и 10 апреля (начиная с пятой игры, если потребуется).
Первый матч финала Запада!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 29 марта 2018 г.
Вперед, наш СКА! #СКАЦСК pic.twitter.com/M7MIuSlJFT
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