Шипачев набрал 500-е очко в КХЛ

Нападающий СКА Вадим Шипачев достиг отметки в 500 набранных очков в матчах КХЛ. 30-летний россиянин отметился голом и голевой передачей в сегодняшней встрече регулярного чемпионата с "Трактором".
Для достижения юбилейной отметки Шипачеву потребовалось 542 матча - 167 голов и 333 голевые передачи.
Кстати, Вадим Шипачев уже набрал 1+1 в матче с "Трактором"! И теперь у него 500 очков в КХЛ!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 5 января 2018 г.
Поздравляем! #hcSKA pic.twitter.com/qMCznHZNDC
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