15:45 5 января | Хоккей — КХЛ

Шипачев набрал 500-е очко в КХЛ


Нападающий СКА Вадим Шипачев достиг отметки в 500 набранных очков в матчах КХЛ. 30-летний россиянин отметился голом и голевой передачей в сегодняшней встрече регулярного чемпионата с "Трактором".

Для достижения юбилейной отметки Шипачеву потребовалось 542 матча - 167 голов и 333 голевые передачи.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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