Шипачев набрал 400-е очко в КХЛ

Нападающий СКА Вадим Шипачев в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (6:2) отдал результативную передачу и забил гол. Эти очки стали для него 399-м и 400-м в КХЛ и Суперлиге. До СКА он выступал в составе "Северстали".