21:58 | ХОККЕЙ — КХЛ

Шипачев набрал 400-е очко в КХЛ

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Нападающий СКА Вадим Шипачев в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (6:2) отдал результативную передачу и забил гол. Эти очки стали для него 399-м и 400-м в КХЛ и Суперлиге. До СКА он выступал в составе "Северстали"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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avics

ну вот теперь все нормально, что в заголовке, то и в статье - так держать спорт-экспресс

22:10

V0VaN

Шипачев набрал 400-е очко в НХЛ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ чё за нхл? ночная хоккейная лига? в NHL он нах никому не нужен

22:08

avics

А как он так быстро :( Я даже, к стыду своему, и не знаю за какую команду в НХЛ он играет... думал что он в КХЛ за СКА играет :)

22:08

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