Шипачев набрал 400-е очко в КХЛ

Нападающий СКА Вадим Шипачев в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (6:2) отдал результативную передачу и забил гол. Эти очки стали для него 399-м и 400-м в КХЛ и Суперлиге. До СКА он выступал в составе "Северстали".
Нападающий СКА Вадим Шипачев в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (6:2) отдал результативную передачу и забил гол. Эти очки стали для него 399-м и 400-м в КХЛ и Суперлиге. До СКА он выступал в составе "Северстали".
avics
ну вот теперь все нормально, что в заголовке, то и в статье - так держать спорт-экспресс
22:10
V0VaN
Шипачев набрал 400-е очко в НХЛ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ чё за нхл? ночная хоккейная лига? в NHL он нах никому не нужен
22:08
avics
А как он так быстро :( Я даже, к стыду своему, и не знаю за какую команду в НХЛ он играет... думал что он в КХЛ за СКА играет :)
22:08