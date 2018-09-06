Шипачев и Афиногенов принесли "Динамо" первую победу в сезоне

Московское "Динамо" дома обыграло "Сибирь" (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для бело-голубых эта победа стала первой в сезоне, новосибирцы уступили в третьей встрече кряду.

У проигравших шайбами отметились Никита Михайлов, Олег Пиганович и Александр Шаров. У победителей точные броски на счету Вадима Шипачева, Микса Индрашиса, Юусо Хиетанена, Ильи Никулина, Максима Афиногенова и Даниила Тарасова.

По 3 очка в этой игре набрали Шипачев (1+2), Хиетанен (1+2) и Кагарлицкий (0+3).

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Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 6:3 (1:2, 4:1, 1:0)

Голы: Михайлов - 1 (Барбашев, Лукин), 1:49 - 0:1. Пиганович - 1 (бол., Лисин, Дугин), 11:37 - 0:2. Шипачев - 1 (бол., Кагарлицкий, Хиетанен), 16:15 - 1:2. Шаров - 2 (бол., Лисин, Пиганович), 23:58 - 1:3. Индрашис - 1 (Прибыльский, Никулин), 24:38 - 2:3. Хиетанен - 1 (бол., Тарасов, Кагарлицкий), 28:40 - 3:3. Никулин - 1 (Шипачев), 29:46 - 4:3. Афиногенов - 1 (Хиетанен, Койвисто), 37:30 - 5:3. Тарасов - 1 (бол., Шипачев, Кагарлицкий), 46:00 - 6:3.

Вратари: Бочаров - Тэйлор.

Штраф: 16 - 16.

Броски: 39 (9+14+16) - 23 (6+10+7).

Судьи: Беляев, Юдаков.

6 сентября. Москва. Арена "Мегаспорт".

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