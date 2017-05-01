Шикин подписал новый контракт с "Сочи"

"Сочи" подписал двусторонний контракт сроком на два года с вратарем Дмитрием Шикиным, информирует официальный сайт клуба. 25-летний голкипер выступает за "леопардов" с декабря 2014 года. В минувшем сезоне он принял участие в 17 матчах. Его процент отраженных бросков составил 91,2, а коэффициент надежности 2,48.

Таким образом, вратарская бригада осталась прежней – ранее клуб продлил соглашение с Константином Барулиным, а у Олега Назарова и Сергея Большакова контракты действуют до завершения следующего сезона.