Шестеркин - в воротах СКА на первый матч с "Магниткой"

Стал известен состав СКА на первый матч финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга". В воротах место займет Игорь Шестеркин. Микко Коскинен, получивший травму в финале "Запада" против "Локомотива", останется на скамейке запасных.

Состав полностью:

Шестеркин (Коскинен);

Яковлев – Белов, Ковальчук – Коскиранта – Кетов;

Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачев – Дадонов;

Зуб – Зубарев, Широков – Прохоркин – Плотников;

Рыков – Рукавишников, Дергачев – Каблуков – Барабанов.

Первая игра между "Металлургом" и СКА состоится сегодня в Магнитогорске. Начало матча – в 15.00 по московскому времени.

Час до игры! На первый матч финала выйдем вот в таком составе.

Вперед, наш СКА! #hcSKA pic.twitter.com/DJK7RsFcYe – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 8 апреля 2017 г.

Трансляция матча "Металлург" - СКА