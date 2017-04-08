Шестеркин - в воротах СКА на первый матч с "Магниткой"

Стал известен состав СКА на первый матч финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга". В воротах место займет Игорь Шестеркин. Микко Коскинен, получивший травму в финале "Запада" против "Локомотива", останется на скамейке запасных.
Состав полностью:
Шестеркин (Коскинен);
Яковлев – Белов, Ковальчук – Коскиранта – Кетов;
Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачев – Дадонов;
Зуб – Зубарев, Широков – Прохоркин – Плотников;
Рыков – Рукавишников, Дергачев – Каблуков – Барабанов.
Первая игра между "Металлургом" и СКА состоится сегодня в Магнитогорске. Начало матча – в 15.00 по московскому времени.
Час до игры! На первый матч финала выйдем вот в таком составе.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 8 апреля 2017 г.
Вперед, наш СКА! #hcSKA pic.twitter.com/DJK7RsFcYe