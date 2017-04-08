14:05 8 апреля | ХОККЕЙ — КХЛ

Шестеркин - в воротах СКА на первый матч с "Магниткой"

0
0
0
0

Стал известен состав СКА на первый матч финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга". В воротах место займет Игорь Шестеркин. Микко Коскинен, получивший травму в финале "Запада" против "Локомотива", останется на скамейке запасных.

Состав полностью: 

Шестеркин (Коскинен);

Яковлев – Белов, Ковальчук – Коскиранта – Кетов;

Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачев – Дадонов;

Зуб – Зубарев, Широков – Прохоркин – Плотников;

Рыков – Рукавишников, Дергачев – Каблуков – Барабанов.

Первая игра между "Металлургом" и СКА состоится сегодня в Магнитогорске. Начало матча – в 15.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Металлург" - СКА

0
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...