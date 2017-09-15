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11:16 | Хоккей — КХЛ

Шестеркин - в воротах СКА на матч с "Магниткой", 19-летний Мальцев во втором звене


Стал известен состав СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга". Отметим, что место в воротах займет Игорь Шестеркин.

Во втором звене на лед выйдет 19-летний нападающий Михаил Мальцев. Его партнерами по звену станут Сергей Широков и Сергей Калинин.

Состав выглядит следующим образом:

Шестеркин (Коскинен);

Гавриков – Херсли, Зубарев – Зуб, Хафизуллин – Чудинов, Рундблад – Рыков; Ковальчук – Дацюк – Барабанов, Широков – Мальцев– Калинин; Гусев – Прохоркин – Плотников; Кетов – Каблуков – Тихонов. (Игорь ЕРОНКО)

Сегодня СКА и "Магнитка" встретятся в Санкт-Петербурге. Начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

 
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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