Шестеркин - в воротах СКА на матч с "Магниткой", 19-летний Мальцев во втором звене

Стал известен состав СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга". Отметим, что место в воротах займет Игорь Шестеркин.

Во втором звене на лед выйдет 19-летний нападающий Михаил Мальцев. Его партнерами по звену станут Сергей Широков и Сергей Калинин.

Состав выглядит следующим образом:

Шестеркин (Коскинен);

Гавриков – Херсли, Зубарев – Зуб, Хафизуллин – Чудинов, Рундблад – Рыков; Ковальчук – Дацюк – Барабанов, Широков – Мальцев– Калинин; Гусев – Прохоркин – Плотников; Кетов – Каблуков – Тихонов. (Игорь ЕРОНКО)