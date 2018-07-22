11:44 | Хоккей — КХЛ

Шестеркин на тренировке СКА повторил "жест Дзюбы"


СКА в Твиттере опубликовал фотографию вратаря Игоря Шестеркина и защитника Андрея Зубарева с тренировки команды. На снимке голкипер повторяет жест форварда сборной России по футболу Артема Дзюбы, которые после забитых на ЧМ-2018 мячей отдал воинское приветствие.

"Самое популярное празднование этого лета", – говорится в подписи к фотографии.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем "Ак Барс"СКА.

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