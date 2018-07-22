Шестеркин на тренировке СКА повторил "жест Дзюбы"

СКА в Твиттере опубликовал фотографию вратаря Игоря Шестеркина и защитника Андрея Зубарева с тренировки команды. На снимке голкипер повторяет жест форварда сборной России по футболу Артема Дзюбы, которые после забитых на ЧМ-2018 мячей отдал воинское приветствие.

"Самое популярное празднование этого лета", – говорится в подписи к фотографии.

Самое популярное празднование этого лета: pic.twitter.com/Lrs1BBZgp2 – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 22 июля 2018 г.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем "Ак Барс" – СКА.