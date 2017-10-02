Шестеркин, Леписто и Толванен - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Игорь Шестеркин (СКА), в двух гостевых матчах одержавший две победы (в том числе одну на ноль) и пропустивший в них лишь одну шайбу. Голкипер клуба из Санкт-Петербурга отразил 98,18 процентов бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,50 (лучшие показатели в Лиге за неделю).

Лучшим защитником признан Сами Леписто ("Йокерит"), вместе с командой одержавший три победы в трех матчах. Защитник финской команды набрал в них 4 (1+3) очка (лучший показатель в Лиге за неделю среди игроков его амплуа). Леписто не завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+3".

Лучшим нападающим признан Ээли Толванен ("Йокерит"), в трех матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 7 (5+2) очков (лучший показатель в Лиге за неделю среди игроков его амплуа). Нападающий финского клуба забрасывал шайбы во всех этих матчах, отметившись хет-триком в поединке с "Витязем" (одна из шайб стала победной). Также победным стал его гол в игре против "Северстали". Толванен завершил все матчи недели с положительным показателем полезности при общем показателе "+6". Также на его счету 18 бросков по воротам. 18-летний форвард был признан лучшим новичком сентября.

Лучшим новичком недели также признан нападающий "Йокерита" Ээли Толванен.