Шестеркин, Кинрейд и Глинкин - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков седьмой игровой недели регулярного чемпионата лиги.

Лучшим вратарем признан Игорь Шестеркин (СКА), в трех матчах не пропустивший ни одной шайбы. Сухая серия 20-летнего голкипера продолжается и на данный момент составляет 246 минут 15 секунд.

Лучшим защитником признан Джефф Кинрейд ("Нефтехимик"), в трех гостевых матчах набравший 4 (3+1) очка. Кинрейд забивал голы во всех этих поединках, завершив их с положительным показателем полезности при общем показателе "+3". На счету защитника "Нефтехимика" также 7 бросков по воротам.

Лучшим нападающим признан Антон Глинкин ("Ак Барс"), в трех гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 6 (3+3) очков. Нападающий казанского клуба не завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+4". На счету Глинкина дубль в ворота "Барыса", а также 7 бросков в створ ворот.

Лучшим новичком признан защитник Дмитрий Шуленин ("Торпедо"), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы. 20-летний защитник не завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+1". Шайба Шуленина в ворота "Амура" стала решающей. В среднем защитник нижегородцев проводил на льду 12 минут 4 секунды.