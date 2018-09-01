Шестеркин и Белов в запасе на первый матч СКА в сезоне, первое звено - Гусев - Дацюк - Якупов

СКА начнет первый матч сезона КХЛ против "Ак Барса" в следующем составе: Хелльберг (Шестеркин); Токранов - Херсли, Гавриков - Хафизуллин, Зубарев - Земченок, Зуб; Гусев - Дацюк - Якупов, Барабанов - Прохоркин - Плотников, Кузьменко - Коскиранта - Мальцев, Тихонов - Каблуков - Кетов, Николаев.

Отметим, что в запасе остались сразу несколько хоккеистов, приобретенных СКА в межсезонье: Алексей Бывальцев, Никита Ли, Алексей Кручинин, а также защитник Антон Белов и голкипер Игорь Шестеркин. Матч "Ак Барс" - СКА начнется в 17.00 по московскому времени. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)