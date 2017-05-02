Шенфельд вернулся в "Магнитку", Шарыченков и Орлов стали игроками "Динамо"

Нападающий "Лады" Антон Шенфельд вернулся в магнитогорский "Металлург" в обмен на денежную компенсацию, информирует официальный сайт НХЛ.

23-летний форвард помог "Магнитке" завоевать Кубок Гагарина в сезоне-2013/14, после чего перебрался в тольяттинский клуб. В этом сезоне на счету 23-летнего форварда 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 33 (11+22) очка.

Также "Ладу" покинули защитники Глеб Корягин и Дмитрий Синицын, которые стали игроками московского "Динамо". К бело-голубым кроме этого присоединились голкипер Александр Шарыченков и защитник Егор Орлов. Оба игрока перешли из "Югры" в обмен на денежную компенсацию.