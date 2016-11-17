Шайбы Яшина, Рау и Альшевского принесли "Куньлуню" победу над "Кузней"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" обыграл новокузнецкий "Металлург" со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отметились нападающие Олег Яшин, Чад Рау и Станислав Альшевский.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Куньлунь" (Пекин) – "Металлург" (Новокузнецк) – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Яшин – 5 (Виклунд), 8:05 – 1:0. Рау – 11 (бол., Коллинс, Яласваара), 51:54 – 2:0. Я. Альшевский – 1 (п.в., Рау, Коллинс), 59:39 – 3:0.
Нереализованный буллит: Я. Альшевский (57:31, Куньлунь).
Вратари: Макаров – Кареев (59:35 – 59:39).
Штраф: 14 – 8.
Броски: 26 (10+7+9) – 28 (7+8+13).
Судьи: Раводин, Соин.
17 ноября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.