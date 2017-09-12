Шайбы Умарка и Ларсена принесли "Салавату" победу над рижским "Динамо"

"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское "Динамо" (2:1). Шайбами в составе уфимцев отметились Линус Умарк и Филип Ларсен.
Для рижской команды это шестое поражение подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Динамо" (Рига) - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Умарк - 3 (Кемппайнен), 21:14 - 1:0. Ларсен - 6 (бол., Хартикайнен, Умарк), 42:52 - 2:0. Макмиллан - 2 (Кристо), 55:49 - 2:1.
Вратари: Скривенс - Калныньш (59:47).
Штраф: 4 - 8.
Броски: 28 (10+9+9) - 29 (7+9+13).
Судьи: Акузовский, Ибатулин.
12 сентября. Уфа. "Уфа Арена".