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19:20 | Хоккей — КХЛ

Шайбы Умарка и Ларсена принесли "Салавату" победу над рижским "Динамо"


"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское "Динамо" (2:1). Шайбами в составе уфимцев отметились Линус Умарк и Филип Ларсен.

Для рижской команды это шестое поражение подряд.

 
Линус УМАРК."Теперь мои финты копирует сам Дацюк". Умарк - о Капризове, Олимпиаде и Ибрагимовиче

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Динамо" (Рига) - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Умарк - 3 (Кемппайнен), 21:14 - 1:0. Ларсен - 6 (бол., Хартикайнен, Умарк), 42:52 - 2:0. Макмиллан - 2 (Кристо), 55:49 - 2:1.

Вратари: Скривенс - Калныньш (59:47).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 28 (10+9+9) - 29 (7+9+13).

Судьи: Акузовский, Ибатулин.

12 сентября. Уфа. "Уфа Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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