Шайбы Маркова и Ландера помогли "Ак Барсу" победить "Северсталь"

"Ак Барс" на своем льду в овертайме одолел "Северсталь" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По шайбе в составе казанцев забросили Андрей Марков и Антон Ландер. Для череповецкой команды поражение стало третьим в последних четырех встречах. Она занимает восьмое место в таблице "Запада". "Ак Барс" идет вторым в Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Северсталь" (Череповец) – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Марков – 2 (бол., Азеведо, Малыхин), 35:48 – 1:0. Кагарлицкий – 4 (Бумагин), 44:45 – 1:1. Ландер – 2 (Клинкхаммер, Яруллин), 60:47 – 2:1.

Вратари: Гарипов – Гудачек.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 31 (9+15+6+1) – 26 (8+7+10+1).

Судьи: Ибатулин, Спирин.

14 сентября. Казань. "Татнефть Арена".