Шайба Задорова помогла "Колорадо" обыграть "Калгари"

"Колорадо" дома обыграл "Калгари" (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей шайбой отметился российский защитник Никита Задоров. Его партнер по команде, вратарь Семен Варламов отразил 30 из 32 бросков по воротам "Эвеланш".

Для "Колорадо" эта победа стала второй подряд. "Калгари", в свою очередь, уступил во второй игре кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо Эвеланш" - "Калгари Флэймз" - 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Голы: Баклунд - 12 (мен.), 14:19 - 0:1. Фролик - 10 (Ткачак, Баклунд), 22:41 - 0:2. Маккиннон - 29 (бол., Ландескуг, Бэрри), 28:24 - 1:2. ЗАДОРОВ - 5 (Комо, Седерберг), 29:32 - 2:2. Бэрри - 7 (Рантанен, Маккиннон), 32:41 - 3:2. Нието - 11 (Седерберг, Комо), 38:42 - 4:2. Сименс - 1 (п.в.), 59:43 - 5:2.

Вратари: ВАРЛАМОВ - Риттих (58:03 - 59:43).

Штраф: 19 - 33.

Броски: 34 (11+18+5) - 32 (7+12+13).

Наши: Задоров (20:15/2/+2), - -.

1 марта. Денвер. Pepsi Center.