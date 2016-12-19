Шайба Юнькова в овертайме помогла "Авангарду" обыграть "Йокерит"

"Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Йокерит" (2:1 ОТ). Автором победной шайбы стал нападающий Михаил Юньков. Для омской команды эта победа стала пятой подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

После 41 встречи команда Федора Канарейкина имеет в активе 81 очко, отставая от возглавляющего турнирную таблицу Восточной конференции магнитогорского "Металлурга" на 6 баллов. "Йокерит" с 63 очками занимает 7-е место на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Йокерит" (Хельсинки) - 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Пьянов - 7 (Михеев), 56:25 - 1:0. Лаюнен - 4 (Регин, О`Нилл), 59:12 - 1:1. Юньков - 3 (Мартынов), 64:55 - 2:1.

Вратари: Фурх - Запольски (58:29 - 59:12).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 27 (13+5+8+1) - 22 (2+9+11+0).

Судьи: Кулев, Одиньш.

19 декабря. Омск. "Арена Омск".