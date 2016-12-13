Шайба Свитова принесла "Ак Барсу" победу над "Нефтехимиком"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" в гостях обыграл "Нефтехимик" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил нападающий казанского клуба Александр Свитов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Ак Барс" (Казань) – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Пайгин – 1 (бол., Глинкин, Яруллин), 33:07 – 0:1. Свитов – 10 (бол., Пайгин, Эллиотт), 34:12 – 0:2. Кинрейд – 4 (Лямин, Жуков), 36:37 – 1:2.

Вратари: Колппанен (59:12) – Гарипов.

Штраф: 8 – 14.

Броски: 42 (14+13+15) – 29 (9+12+8).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

13 декабря. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".