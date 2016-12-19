Шайба Старченко принесла "Барысу" победу над "Амуром"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" обыграл "Амур" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил нападающий гостей Роман Старченко. Отметим, что астанинцы уступали по ходу встречи.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Барыс" (Астана) – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Зогорна – 12 (Коларж), 35:34 – 1:0. Доус – 23 (бол., Боченски), 47:01 – 1:1. Старченко – 10, 51:40 – 1:2.

Вратари: Метсола (57:28 – 58:28, 58:43) – Карлссон.

Штраф: 8 – 4.

Броски: 26 (6+11+9) – 25 (11+8+6).

Судьи: Гофман, Овчинников.

19 декабря. Хабаровск. "Платинум Арена".