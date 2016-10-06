Шайба Шуленина принесла "Торпедо" победу над "Амуром"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Торпедо" на выезде нанесло поражение "Амуру" – 1:0. Автором единственного гола стал защитник Дмитрий Шуленин. Эта победа стала для нижегородцев пятой в последних шести встречах. "Торпедо" идет третьим в таблице Западной конференции. "Амур" – седьмой на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Шуленин – 1 (Рассказов, Шураков), 33:31.

Вратари: Метсола (59:07) – Проскуряков.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 25 (7+4+14) – 28 (9+11+8).

Судьи: Кулаков, Рогачев.

6 октября. Хабаровск. "Платинум Арена".