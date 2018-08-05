Шайба Шипачева помогла московскому "Динамо" победить рижское

Московское "Динамо" обыграло рижское "Динамо" на Кубке губернатора Нижегородской области со счетом 4:1.

В составе москвичей шайбы забросили Вадим Шипачев, Евгений Мозер, Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Сидляров. У рижан отличился Кристапс Зиле.

В следующем матче московское "Динамо" сыграет с "Автомобилистом", а рижское "Динамо" встретится с минским "Динамо".

Кубок губернатора Нижегородской области

"Динамо" (Москва) - "Динамо" Р (Рига) - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Голы: Зиле - 1 (Мюттюнен, Шуленин), 20:37 - 0:1. Шипачев - 1 (бол., Волков), 39:59 - 1:1. Мозер - 1 (Муранов), 46:54 - 2:1. Кагарлицкий - 1 (Койвисто, Хиетанен), 50:14 - 3:1. Сидляров - 1 (Ефремов), 51:33 - 4:1.

Вратари: Кузнецов - Билялов (59:39).

Судьи: Бирин, Кулаков.

5 августа. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.