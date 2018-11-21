Шайба Семина принесла "Витязю" победу над рижским "Динамо"

"Витязь" обыграл рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Победная шайба на счету нападающего Александра Семина.
Подмосковная команда набрала 26 очков в 30-ти матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. Рижане идут седьмыми.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Рига) - "Витязь" (Подольск) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Гривик - 7 (Аалтонен, Семин), 2:39 - 0:1. Семин - 8 (Катичев, Аалтонен), 20:15 - 0:2. Майоне - 7 (Дарзиньш, Редлихс), 49:27 - 1:2.
Вратари: Билялов (58:29) - Ортио.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 32 (10+12+10) - 25 (7+13+5).
Судьи: Сидоренко, Франо.
21 ноября. Рига. "Арена Рига".
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