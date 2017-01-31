Шайба Санникова принесла "Сибири" победу над "Куньлунем"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" на своем льду одолела "Куньлунь" – 1:0. Автором единственной шайбы стал Степан Санников. Эта победа стала для его команды четвертой подряд.

"Сибирь" осталась на девятом месте в таблице Восточной конференции. "Куньлунь", потерпев первое поражение в последних четырех играх, опустился на седьмую строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Куньлунь" (Пекин) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Санников - 12 (бол., Шалунов, Кемппайнен), 28:17.

Вратари: Тэйлор - Кархунен (59:06).

Штраф: 12 - 24.

Броски: 28 (9+9+10) - 38 (4+12+11).

Судьи: Гашилов, Ержабек.

31 января. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".