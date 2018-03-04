Шайба Садецки признана лучшей в регулярном чемпионате КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте опубликовала рейтинг лучших шайб по итогам регулярного чемпионата лиги. Первое место в списке занял бросок форварда "Слована" Бориса Садецки в матче с "Локомотивом" (2:3).

Второй стала шайба Жильбера Брюле из "Куньлуня" в игре с магнитогорским "Металлургом" (1:4). Тройку лучших замкнул бросок форварда "Ак Барса" Иржи Секача во встрече против "Слована" (6:3).