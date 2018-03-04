13:27 | Хоккей — КХЛ

Шайба Садецки признана лучшей в регулярном чемпионате КХЛ

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КХЛ на своем официальном сайте опубликовала рейтинг лучших шайб по итогам регулярного чемпионата лиги. Первое место в списке занял бросок форварда "Слована" Бориса Садецки в матче с "Локомотивом" (2:3).

Второй стала шайба Жильбера Брюле из "Куньлуня" в игре с магнитогорским "Металлургом" (1:4). Тройку лучших замкнул бросок форварда "Ак Барса" Иржи Секача во встрече против "Слована" (6:3).

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Andrewxyz

Шумаков и Садецки красавцы.

14:09

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

5 одинаковых финтов.

13:37

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