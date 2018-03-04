Шайба Садецки признана лучшей в регулярном чемпионате КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте опубликовала рейтинг лучших шайб по итогам регулярного чемпионата лиги. Первое место в списке занял бросок форварда "Слована" Бориса Садецки в матче с "Локомотивом" (2:3).
Второй стала шайба Жильбера Брюле из "Куньлуня" в игре с магнитогорским "Металлургом" (1:4). Тройку лучших замкнул бросок форварда "Ак Барса" Иржи Секача во встрече против "Слована" (6:3).
- КХЛ
- Ак Барс
- Локомотив Яр
- Металлург Мг (хоккей)
- Слован Бр (хоккей)
- Куньлунь (хоккей)
- Иржи Секач
- Жильбер Брюле
- Борис Садецки
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Andrewxyz
Шумаков и Садецки красавцы.
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
5 одинаковых финтов.
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