Шайба Рыбакова принесла "Трактору" победу над "Ак Барсом"

"Трактор" дома одержал победу над "Ак Барсом" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Челябинска выиграла благодаря точному броску Александра Рыбакова.

Отметим, что "Трактор" прервал серию из четырех поражений, тогда как "Ак Барс" впервые за четыре матча не смог одержать победу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Ак Барс" (Казань) - 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Гюнге - 2 (бол., Щехура, Бэйлен), 12:33 - 1:0. Щехура - 8 (бол., Гюнге, Полыгалов), 23:21 - 2:0. Ткачев - 3 (Токранов, Клинкхаммер), 41:18 - 2:1. Глинкин - 4, 42:03 - 2:2. Рыбаков - 4 (Якуценя), 60:56 - 3:2.

Вратари: Демченко - Гарипов.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 26 (6+12+6+2) - 34 (9+15+9+1).

Судьи: Белов, Гусев.

24 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.