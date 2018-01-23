Шайба Рендулича принесла "Витязю" победу над "Сочи"

"Витязь" в гостях обыграл "Сочи" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Подольский клуб одержал вторую победу кряду. Напомним, что команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. "Сочи", в свою очередь, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

В составе победителей по шайбе забросили Роман Горак и Борна Рендулич, у "Сочи" отличился Шон Коллинз. 22-летний голкипер "Витязя" Александр Самонов одержал первую победу в сезоне и чемпионате КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" – "Витязь" – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Горак - 9 (мен., Макеев), 2:58 - 0:1. Рендулич - 7 (Семенов, Горак), 39:35 - 0:2. Коллинс - 15 (Лапенков, О`Делл), 48:19 - 1:2.

Вратари: Барулин (58:03) - Самонов.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 37 (10+8+19) - 22 (6+10+6).

Судьи: Белов, Раводин.

23 января. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".