Шайба Попова принесла ЦСКА победу над "Сочи"

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду одолел "Сочи" – 4:3. Дублем у армейцев отметился Андрей Кузьменко, решающей стала шайба Александра Попова. Этот результат позволил столичной команде возглавить таблицу Западной конференции и выйти в лидеры регулярного чемпионата.

Для ЦСКА победа стала шестой в последних семи встречах. Также армейцы прервали серию "Сочи" из трех побед подряд. "Леопарды" занимают девятое место на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Сочи" – 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)

Голы: Да Коста – 9 (бол., Киселевич, Петров), 8:04 – 1:0. Кузьменко – 5 (Скотт), 24:36 – 2:0. Костицын – 16 (О`Делл, Воробьев), 25:58 – 2:1. Петерссон – 14, 27:11 – 2:2. Кузьменко – 6 (Ожиганов, Кошелев), 30:35 – 3:2. Попов – 13 (Кузьменко, Кошелев), 34:01 – 4:2. Мерескин – 4 (Левицкий, Мамкин), 42:38 – 4:3.

Вратари: Филоненко (30:04 – 30:35) – Шикин (59:06).

Штраф: 10 – 10.

Броски: 33 (10+16+7) – 34 (12+7+15).

Судьи: Беляев, Одиньш.

14 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.