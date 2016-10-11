Шайба Пестушко принесла "Авангарду" победу над "Спартаком"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" в Москве обыграл "Спартак" со счетом 3:2. Для красно-белых это поражение стало пятым подряд. Дублем в составе "Спартака" отметился нападающий Дмитрий Калинин. Победную шайбу омского клуба забросил форвард Максим Пестушко.

Напомним, что эта встреча стала первой для исполняющего обязанности наставника "Спартака" Алексея Ярушкина. 10 октября было объявлено об оставке прежнего главного тренера красно-белых Германа Титова.

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"Спартак" (Москва) – "Авангард" (Омск) – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: Мартынов – 1 (бол., Рой, Соботка), 24:44 – 0:1. Рой – 4 (Пестушко), 35:32 – 0:2. Калинин – 3 (бол., Радил, Стоа), 42:45 – 1:2. Калинин – 4 (бол., Радил, Глазачев), 46:07 – 2:2. Пестушко – 5 (Рой), 52:08 – 2:3.

Вратари: Свенссон (59:00) – Фурх.

Штраф: 8 – 14.

Броски: 31 (11+11+9) – 24 (6+7+11).

Судьи: Наумов, Раводин.

11 октября. Москва. МСА "Лужники".