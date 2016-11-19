Шайба Пережогина принесла "Авангарду" победу во Владивостоке

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" в гостях обыграл "Адмирал" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил нападающий омского клуба Александр Пережогин. Омский клуб одержал третью победу подряд в дальневосточной выездной серии. В следующей игре команда Федора Канарейкина примет "Ладу".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Авангард" (Омск) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Райт – 6 (бол., Висниевски, Саболич), 24:07 – 1:0. Лемтюгов – 7 (бол., Соботка, Медведев), 33:19 – 1:1. Пережогин – 10 (Соботка, Хохряков), 43:02 – 1:2.

Вратари: Бобков (58:41 – 59:01, 59:26) – Фурх.

Штраф: 10 – 10.

Броски: 24 (5+12+7) – 29 (13+11+5).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

19 ноября. Владивосток. "Фетисов Арена".