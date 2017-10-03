Шайба Ничушкина принесла победу ЦСКА над рижским "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в овертайме одержал победу над рижским "Динамо" (3:2 ОТ).
В основное время в составе армейцев заброшенными шайбами отличились Кирилл Капризов и Андрей Кузьменко. На это рижане ответили голами Робертса Липсбергса и Микса Индрашиса.
Автором победной шайбы стал форвард красно-синих Валерий Ничушкин. Отметим, что данное поражение для динамовцев стало 13-м подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) – "Динамо" (Рига) – 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Капризов – 7 (Сергеев), 3:49 – 1:0. Липсбергс – 2, 4:08 – 1:1. Индрашис – 7 (бол., Салмела, Жердев), 10:48 – 1:2. Кузьменко – 5 (Ничушкин, Киселевич), 22:51 – 2:2. Ничушкин – 5, 63:47 – 3:2.
Вратари: Юханссон – Калныньш.
Штраф: 6 – 6.
Броски: 38 (8+22+6+2) – 15 (6+1+8+0).
Судьи: Гофман, Лаврентьев.
3 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
Дополнительная информация
- Динамо Рига
- ЦСКА (хоккей)
- Валерий Ничушкин
- Микс Индрашис
- Кирилл Капризов
- Андрей Кузьменко
- Робертс Липсбергс
BeeBop
Сокопытные! Давайте не делать скоропалительных выводов. Никитин далеко не мальчик в тренерском цехе. Да, игра идёт тяжело, но мы с вами три года легкие игры наблюдали в регулярке, а в ПО сдувались...Давайте подождём конявые, остыньте, все пока нормально...
22:47
andrey62
Пока Никитин и его тренерский штаб не уволят,толку не будет! Тяжело видеть как талантливые игроки мучаются на поле,не зная что делать в той или иной ситуации. Интервью Лещева"бросать,закрывать вратаря,забьем"???? Это уже было в прошлом сезоне и гораздо лучше чем сейчас! Уже не смешно! Ведь правильнее будет "переиграть соперника за счет четкого взаимодействия и мастерства" Да,хороших игроков у нас хватает,не хватает только грамотного руководства тренерского состава!!!!!!!!!!!!!!! Или кто то сомневается???????????????????
22:27
ЦСКА71
игроки есть- игры нет, ни большинства, ни меньшинства
22:06
diskmen
Опять на соплях,но победили.
22:06