Шайба Ничушкина принесла победу ЦСКА над рижским "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в овертайме одержал победу над рижским "Динамо" (3:2 ОТ).

В основное время в составе армейцев заброшенными шайбами отличились Кирилл Капризов и Андрей Кузьменко. На это рижане ответили голами Робертса Липсбергса и Микса Индрашиса.

Автором победной шайбы стал форвард красно-синих Валерий Ничушкин. Отметим, что данное поражение для динамовцев стало 13-м подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – "Динамо" (Рига) – 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Капризов – 7 (Сергеев), 3:49 – 1:0. Липсбергс – 2, 4:08 – 1:1. Индрашис – 7 (бол., Салмела, Жердев), 10:48 – 1:2. Кузьменко – 5 (Ничушкин, Киселевич), 22:51 – 2:2. Ничушкин – 5, 63:47 – 3:2.

Вратари: Юханссон – Калныньш.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 38 (8+22+6+2) – 15 (6+1+8+0).

Судьи: Гофман, Лаврентьев.

3 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.