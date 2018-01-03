Шайба Ничушкина принесла ЦСКА победу над "Йокеритом"

ЦСКА дома обыграл "Йокерит" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу армейцам принес точный бросок Валерия Ничушкина на 63-й минуте встречи.
Для москвичей эта победа стала четвертой подряд. "Джокеры", в свою очередь, потерпели четвертое поражение в пяти последних играх.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки) - 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Шумаков - 15 (Киселевич, Шалунов), 6:58 - 1:0. Регин - 6 (бол., Палола, Н. Йенсен), 44:41 - 1:1. Ничушкин - 13 (Петров, Робинсон), 62:26 - 2:1.
Вратари: Сорокин - Рамо.
Штраф: 12 - 10.
Броски: 32 (9+11+11+1) - 25 (7+6+10+2).
Судьи: Наумов, Оленин.
3 января. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
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aech_63
Казанскому любителю свинятины с мясного канала принимать конского, плерорально
19:42 3 января
spetrov
Армейцев с победой!
19:30 3 января
diskmen
Мои поздравления беременным кошкам.
19:20 3 января