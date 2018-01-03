19:16 3 января | Хоккей — КХЛ

Шайба Ничушкина принесла ЦСКА победу над "Йокеритом"

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ЦСКА дома обыграл "Йокерит" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу армейцам принес точный бросок Валерия Ничушкина на 63-й минуте встречи.

Для москвичей эта победа стала четвертой подряд. "Джокеры", в свою очередь, потерпели четвертое поражение в пяти последних играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки) - 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Шумаков - 15 (Киселевич, Шалунов), 6:58 - 1:0. Регин - 6 (бол., Палола, Н. Йенсен), 44:41 - 1:1. Ничушкин - 13 (Петров, Робинсон), 62:26 - 2:1.

Вратари: Сорокин - Рамо.

Штраф: 12 - 10.

Броски: 32 (9+11+11+1) - 25 (7+6+10+2).

Судьи: Наумов, Оленин.

3 января. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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aech_63

Казанскому любителю свинятины с мясного канала принимать конского, плерорально

19:42 3 января

spetrov

Армейцев с победой!

19:30 3 января

diskmen

Мои поздравления беременным кошкам.

19:20 3 января