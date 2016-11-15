Шайба Ничушкина помогла ЦСКА обыграть "Автомобилист"

ЦСКА на своем льду нанес поражение "Автомобилисту" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По шайбе забросили Валерий Ничушкин и Владимир Жарков. Клуб из Екатеринбурга потерпел пятое поражение в последних шести встречах. "Автомобилист" идет 12-м в таблице Восточной конференции. ЦСКА по-прежнему занимает вторую строчку на "Западе".

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Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Ничушкин - 6 (Науменков), 12:34 - 1:0. Жарков - 3 (Скотт, Кошелев), 29:36 - 2:0.

Вратари: Сорокин (Филоненко, 50:30, Сорокин, 58:25) - Сохатский.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 30 (11+11+8) - 23 (7+9+7).

Судьи: Гашилов, Франо.

15 ноября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.