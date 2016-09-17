Шайба Наумова принесла "Сибири" победу над рижским "Динамо"

"Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ взяла верх над рижским "Динамо" со счетом 4:3. В составе новосибирской команды отличились Сергей Шумаков, Константин Окулов, Дамир Жафяров и Владислав Наумов. В составе рижского "Динамо" голы забили Тим Сестито и Гунтис Галвиньш (дубль).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:4 (3:2, 0:1, 0:1)

Голы: Шумаков - 4 (Полашек), 3:05 - 0:1. Галвиньш - 3 (Павлов, М. Редлихс), 8:25 - 1:1. Галвиньш - 4 (бол., Дарзиньш, Цибульскис), 10:45 - 2:1. Сестито - 1 (бол., Дарзиньш, Индрашис), 13:40 - 3:1. Окулов - 3, 17:02 - 3:2. Жафяров - 1 (Кемппайнен, Сергиенко), 35:02 - 3:3. Наумов - 1 (бол., Шалунов, Полашек), 56:36 - 3:4.

Вратари: Седлачек (58:57) - Салак (Красиков, 13:40).

Штраф: 12 - 6.

Броски: 37 (15+11+11) - 20 (8+3+9).

Судьи: Оскирко, Рогачев.

17 сентября. Рига. "Арена Рига".