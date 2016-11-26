Шайба Михеева принесла "Кузне" победу над "Ладой"

Новокузнецкий "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Ладу". Победную шайбу забросил нападающий Артем Михеев. Хозяева прервали 7-матчевую серию поражений.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Новокузнецк) – "Лада" (Тольятти) – 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Голы: Соловьев – 9, 20:39 – 1:0. Первышин – 3 (Земченко), 23:28 – 2:0. Бочаров – 10 (бол., Белоусов, Комаров), 26:06 – 2:1. Михеев – 2 (Вихарев), 26:50 – 3:1. Рыбин – 8 (бол., Белоусов), 49:55 – 3:2.
Вратари: Кареев – Ежов (59:12 – 59:15, 59:18 – 59:38, 59:51).
Штраф: 14 – 4.
Броски: 26 (12+12+2) – 45 (12+14+19).
Судьи: Васильев, Комаров.
26 ноября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.