Шайба Мамкина принесла победу "Сочи" над "Торпедо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" одержал победу над "Торпедо" – 1:0. Автором единственной шайбы в этой встрече защитник южан Михаил Мамкин. Нижегородцы прервали серию без поражений, которая составляла три матча.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Мамкин – 2 (О`Делл), 1:59 – 1:0.

Вратари: Барулин – Галимов (58:37 – 59:13, 59:38).

Штраф: 16 – 8.

Броски: 26 (6+16+4) – 25 (6+10+9).

Судьи: Франо, Щенев.

16 сентября. Сочи. Ледовая арена "Шайба".