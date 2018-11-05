Шайба Лукоянова в овертайме принесла "Ак Барсу" победу над "Торпедо"

"Ак Барс" обыграл "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Артема Лукоянова.

"Ак Барс" набрал 37 очков и идет третьим в Восточной конференции, уступая "Автомобилисту" (13 очков) и "Авангарду" (3 очка).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Ак Барс" (Казань) - 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Сетдиков - 2 (Боди), 13:57 - 1:0. Потапов - 5 (Лукоянов, Батыршин), 18:50 - 1:1. Баранцев - 3 (Жафяров, Паршин), 24:28 - 2:1. Ильин - 4 (бол., Хольм), 32:30 - 3:1. Марков - 2 (Ткачев), 44:00 - 3:2. Бурмистров - 3 (Глухов), 53:14 - 3:3. Лукоянов - 4, 60:51 - 3:4.

Нереализованный буллит: Галиев (Ак Барс), 57:39 (Мимо).

Вратари: Тихомиров - Гарипов.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 33 (17+11+5+0) - 42 (11+16+13+2).

Судьи: Бондарь, Сидоренко.

5 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".