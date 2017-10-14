Шайба Ли принесла "Амуру" победу над "Авангардом"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" одержал победу над "Авангардом" – 1:0.
Единственная шайба была заброшена во втором периоде, ее автором стал нападающий Олег Ли. Отметим, что данная победа стала для хабаровчан третьей подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) - "Амур" (Хабаровск) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Ли - 4 (Бывальцев, Зогорна), 28:30 - 0:1.
Вратари: Фурх (58:54) - Метсола.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 36 (10+13+13) - 14 (6+4+4).
Судьи: Ибатулин, Цыплаков.
14 октября. Омск. "Арена Омск".
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