Шайба Ли принесла "Амуру" победу над "Авангардом"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" одержал победу над "Авангардом" – 1:0.

Единственная шайба была заброшена во втором периоде, ее автором стал нападающий Олег Ли. Отметим, что данная победа стала для хабаровчан третьей подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Амур" (Хабаровск) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Ли - 4 (Бывальцев, Зогорна), 28:30 - 0:1.

Вратари: Фурх (58:54) - Метсола.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 36 (10+13+13) - 14 (6+4+4).

Судьи: Ибатулин, Цыплаков.

14 октября. Омск. "Арена Омск".

Турнирная таблица здесь