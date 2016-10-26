Шайба Лемтюгова принесла "Авангарду" победу над "Салаватом"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" на выезде одолел "Салават Юлаев" – 3:2. Решающая шайба на счету Николая Лемтюгова. Для омичей эта победа стала лишь второй в последних шести играх. "Авангард" идет вторым в таблице Восточной конференции. "Салават" занимает четвертую строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Авангард" (Омск) – 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

Голы: Паршин - 5 (Лемтюгов, Зубов), 4:14 - 0:1. Соботка - 3 (Анелев, Густафссон), 13:51 - 0:2. Лемтюгов - 5 (Медведев, Мартынов), 25:36 - 0:3. Капризов - 9 (бол., Леписто, Хартикайнен), 46:00 - 1:3. Куляш - 5 (Капризов, Мих. Воробьев), 47:44 - 2:3.

Вратари: Гаврилов (Сведберг, 25:36, 58:52 - 59:59) - Фурх.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 24 (5+6+13) - 27 (11+12+4).

Судьи: Одиньш, Раводин.

26 октября. Уфа. "Уфа Арена".