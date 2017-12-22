Шайба Кулды принесла победу "Куньлуню" над "Северсталью"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" в овертайме одержал победу над "Северсталью" – 2:1. В составе китайского клуба заброшенными шайбами отличились нападающий Яакко Риссанен и защитник Артур Кулда.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Северсталь" (Череповец) – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Вовченко – 11 (бол., Мазур), 1:20 – 0:1. Риссанен – 3, 22:41 – 1:1. Кулда – 1, 61:38 – 2:1.

Вратари: Хелльберг – Гудачек.

Штраф: 20 – 33.

Броски: 20 (7+10+2+1) – 33 (9+10+13+1).

Судьи: Гашилов, Раводин.

22 декабря. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.

Турнирная таблица – здесь