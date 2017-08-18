Шайба Комаристого принесла "Спартаку" победу над "Витязем"

"Спартак" на Кубке мэра Москвы победил "Витязь" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Александр Комаристый.
Для "Спартака" это вторая победа на турнире, подмосковная команда потерпела третье поражение подряд.
Кубок мэра Москвы
"Спартак" (Москва) – "Витязь" (Подольск) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Никонцев – 1 (мен., Воронин), 14:06 – 1:0. Манкинен – 3 (бол., Горак, Риссанен), 26:45 – 1:1. Комаристый – 2 (Мирнов, Провольнев), 35:41 – 2:1.
Вратари: Беспалов – Сапрыкин (59:05).
Судьи: Прокуратов, Фатеев.
18 августа. Москва. Ледовый дворец "Мегаспорт".
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