Шайба Коларжа принесла "Амуру" победу над "Магниткой"

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский "Металлург" уступил "Амуру" – 2:3. Автором победной шайбы стал защитник Ян Коларж, реализовавший большинство 3 на 5. Отметим, что данное поражение стало для "Магнитки" вторым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Амур" (Хабаровск) - 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Потехин - 1 (Фролов), 3:58 - 0:1. Вяч. Ушенин - 2 (Вл. Ушенин), 12:41 - 0:2. Швырев - 1 (Платонов, Казионов), 18:18 - 1:2. Коларж - 1 (бол., Фролов, Кондратьев), 30:20 - 1:3. Шос - 2 (бол., Шенфельд, Коварж), 51:41 - 2:3.

Вратари: Кошечкин (58:42) - Метсола.

Штраф: 14 - 12.

Броски: 14 (7+7+0) - 18 (5+12+1).

Судьи: Кислов, Лаврентьев.

1 сентября. Магнитогорск. "Арена Металлург".