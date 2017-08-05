Шайба Кокарева принесла "Салавату" победу над "Автомобилистом"

"Салават Юлаев" одержал победу над "Автомобилистом" со счетом 1:0 в матче Кубка губернатора Нижегородской области. Единственную шайбу в первом овертайме забросил нападающий Денис Кокарев.

Отметим, что уфимцы выиграли три встречи из четырех на турнире. "Автомобилист" одержал две победы из четырех.

В следующем матче "Салават Юлаев" 7 августа сыграет с новокузнецким "Металлургом". "Автомобилист" днем ранее встретится с "Торпедо".

Кубок губернатора Нижегородской области

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Кокарев – 1 (Зубов), 60:52 – 1:0.

5 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".