16:42 | Хоккей — КХЛ

Шайба Капустина принесла "Трактору" победу над Ладой"

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"Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Ладу" со счетом 3:2. Победный гол забил Кирилл Капустин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Лада" (Тольятти) - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Щехура - 11 (Виделль, Кольцов), 26:13 - 1:0. Геноуэй - 3 (мен., Капустин), 28:38 - 1:1. Виделль - 2 (Вишневский), 35:28 - 2:1. Вишневский - 3 (бол., Якуценя), 48:13 - 3:1. Капустин - 5 (Валуйский, Харпер), 54:49 - 3:2.

Вратари: Демченко - Лазушин (Красоткин, 23:26, 59:34).

Штраф: 2 - 8.

Броски: 31 (8+13+10) - 23 (5+8+10).

Судьи: Беляев, Кулев.

29 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vikend357

в свои???)

17:19

Dorognik.

Жжете...

16:49