Шайба Капустина принесла "Амуру" победу над "Кузней"

Новокузнецкий "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минимальным счетом уступил "Амуру". Единственную шайбу в начале третьего периода забросил нападающий Кирилл Капустин. Для "Амура" это третья победа подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Амур" (Хабаровск) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Капустин - 8, 41:49 - 0:1.

Вратари: Подъяпольский (58:45) - Метсола.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 29 (7+11+11) - 27 (10+9+8).

Судьи: Морозов, Щенев.

2 февраля. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.