20:17 10 апреля | ХОККЕЙ — КХЛ

Шайба Калетника - второй гол в меньшинстве в истории Кубка Гагарина

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Шайба нападающего магнитогорского "Металлурга" Владислава Калетника в ворота СКА (3:1, 1-1) стала вторым голом в меньшинстве в истории финалов Кубка Гагарина. Первый забил нападающий московского "Динамо" Максим Цветков в серии с "Трактором" (4-2).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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afino61

"максим цветков")))

06:55

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