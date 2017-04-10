Шайба Калетника - второй гол в меньшинстве в истории Кубка Гагарина

Шайба нападающего магнитогорского "Металлурга" Владислава Калетника в ворота СКА (3:1, 1-1) стала вторым голом в меньшинстве в истории финалов Кубка Гагарина. Первый забил нападающий московского "Динамо" Максим Цветков в серии с "Трактором" (4-2).
Шайба нападающего магнитогорского "Металлурга" Владислава Калетника в ворота СКА (3:1, 1-1) стала вторым голом в меньшинстве в истории финалов Кубка Гагарина. Первый забил нападающий московского "Динамо" Максим Цветков в серии с "Трактором" (4-2).
afino61
"максим цветков")))
06:55