Шайба Кагарлицкого принесла "Северстали" победу над рижским "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" обыграла рижское "Динамо" со счетом 4:3. Победную шайбу забросил нападающий Дмитрий Кагарлицкий.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Северсталь" (Череповец) – "Динамо" (Рига) – 4:3 (3:1, 0:2, 1:0)
Голы: Магогин – 1 (Монс, Авцин), 1:01 – 1:0. Трунев – 4 (бол., Вовченко, Евсеенков), 4:34 – 2:0. Шагг – 2 (бол., Пуяц, Мейя), 10:12 – 2:1. Трубачев – 2 (бол., Стасенко, Трунев), 19:48 – 3:1. Шагг – 3 (Мейя), 29:16 – 3:2. Гиллис – 6 (Фрейбергс, Мейя), 39:31 – 3:3. Кагарлицкий – 7 (Полак), 47:36 – 4:3.
Вратари: Коварж – Седлачек (59:10 – 59:55).
Штраф: 6 – 6.
Броски: 19 (10+5+4) – 24 (5+9+10).
Судьи: Бондарь, Бутурлин.
11 октября. Череповец. Ледовый дворец.